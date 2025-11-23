  • Спортс
  • Потуральски о любимом блюде русской кухни: «Сырники. Борщ и пельмени? Ну, такое. Еда в России везде прекрасна»
13

Эндрю Потуральски назвал сырники любимым блюдом в России .

Американский форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился мнением о еде и городах России.

– Отойдем немного от хоккея. Что вам больше всего нравится в России?

– Люди здесь просто замечательные! Еда, где бы мы с ребятами ни сидели, была прекрасной. Например, во время тренировочного сбора в Санкт-Петербурге мы несколько раз ходили в рестораны. Мне очень понравился этот город, я никогда не видел ничего подобного в Америке. С огромным удовольствием гулял по нему, изучал архитектуру.

Вообще, я всегда очень любил гулять по разным городам и смотреть новые и интересные здания.

– Что вам понравилось из русской кухни?

– Сырники, пожалуй. Борщ и пельмени? Ну, такое. Может быть, потом они мне понравятся (улыбается).

– Обязательно попробуйте! Какие российские города вам показались наиболее красивыми?

– Санкт-Петербург, конечно же. Но я пока не был в Москве и Сочи. Вообще, мне еще предстоит увидеть множество замечательных мест, поэтому я пока не могу ответить на этот вопрос, – сказал Потуральски.

Потуральски об Омске: «Напоминает мне родной Баффало. В сравнении с Москвой и Петербургом кажется небольшим, большие города мне никогда не нравились»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
