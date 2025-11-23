Мирошниченко забил во 2-й игре подряд за фарм «Вашингтона». У 19-летнего Ильи Протаса голевая серия из 5 матчей

Иван Мирошниченко забил во второй игре подряд за фарм «Вашингтона».

Нападающий системы «Вашингтона » Иван Мирошниченко набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши » и «Кливлендом » (3:5).

21-летний форвард провел 2 игры и отметился 3 (2+1) баллами после возвращения в состав. Он пропустил месяц из-за травмы верхней части тела.

19-летний нападающий фарм-клуба «Кэпиталс» Илья Протас набрал 3 (1+2) очка и продлил голевую серию до 5 матчей. На его счету 15 (7+8) результативных действий за 16 игр. Хоккеист из Беларуси лидирует в списке бомбардиров клуба.

Богдан Тринеев также смог отличиться за «Херши», набрав 2 (1+1) очка. У 23-летнего форварда 12 (6+6) баллов в 15 матчах этой регулярки.