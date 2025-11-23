Форвард «Калгари» Гонзек выбыл до конца сезона из-за травмы. 21-летний форвард столкнулся с одноклубником в игре с «Виннипегом»
Форвард «Калгари» Самуэл Гонзек выбыл до конца сезона из-за травмы.
21-летний форвард «Калгари» Самуэл Гонзек выбыл до конца сезона из-за травмы верхней части тела. Он перенес операцию и пропустит до шести месяцев.
Нападающий получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:4 Б). Гонзек столкнулся с одноклубником Микаэлем Баклундом на синей линии соперника.
В текущем сезоне словак провел 18 матчей за «Флэймс» и набрал 4 (2+2) очка. Он был выбран под 16-м общим номером на драфте НХЛ-2023.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости