Шипачев заработает 285 млн рублей за 3 сезона в «Динамо» без учета бонусов («Хоккей без зрителей»)

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Нападающий Вадим Шипачев продлил контракт с «Динамо» на 3 года.

По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», зарплата игрока составит 285 млн рублей (95 млн рублей в год).

Также Шипачев может получить бонус в случае попадания в топ-3 бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, в сезоне-2020/21 зарплата игрока составляла 120 млн рублей.

Шипачев выступает в «Динамо» с 2018 года.

В этом сезоне КХЛ форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 67 (20+47) очков в 57 играх.

В плей-офф Шипачев записал на свой счет 7 (1+6) баллов в 10 матчах.

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