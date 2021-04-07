Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» примет «Гранаду», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Рома» сыграет с «Аяксом»

Сегодня в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Гранадой», «Арсенал» в гостях сыграет со «Славией», «Рома» встретится с «Аяксом».
Лига Европы
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Синобо Стэдиум»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
Первый матч: 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.