Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» примет «Гранаду», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Рома» сыграет с «Аяксом»

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Сегодня в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Гранадой», «Арсенал» в гостях сыграет со «Славией», «Рома» встретится с «Аяксом».

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Славия Чехия – Арсенал Англия
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

 

Манчестер Юнайтед Англия – Гранада Испания
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:0

 

Вильярреал Испания – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:0

 

Рома Италия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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