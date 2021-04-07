Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» примет «Гранаду», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Рома» сыграет с «Аяксом»

Сегодня в ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы дома сыграет с «Гранадой», в гостях сыграет со «Славией», встретится с .

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:0

Первый матч: 1:0

Первый матч: 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы