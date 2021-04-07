УЕФА отстранил арбитра Лапочкина от футбола на 90 дней. Он не сообщил, что с ним связывались люди, просившие повлиять на исход матча отбора ЛЕ

Стало известно, почему отстранил арбитра на 90 дней от футбольной деятельности.

Решение связано с его работой на матче отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 – , сообщает Sport24.ru.

Лапочкина подозревают в том, что он не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.

Как пишет «Спорт-Экспресс», нарушение арбитра заключается в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся.

Матч состоялся 26 июля 2018 года и завершился выездной победой «Бордо» со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел французский клуб.