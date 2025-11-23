Третьяк об отставке Кудашова: «Это для всех было неожиданным, для меня тоже. «Динамо» неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня»

Владислав Третьяк назвал отставку Алексея Кудашова из «Динамо» неожиданной.

Московский клуб объявил об уходе специалиста 17 ноября, отметив, что решение произошло по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

«Это для всех было неожиданным, и для меня тоже. «Динамо» неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня.

Хотя команда входила в пятерку лидеров [Западной] конференции», – сказал президент ФХР.