Леонид Вайсфельд: ЦСКА рискует не попасть в плей‑офф.

Леонид Вайсфельд заявил, что ЦСКА может не выйти в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ. Сейчас армейский клуб занимает восьмое место, набрав 29 очков в 29 матчах.

– Сможет ли Никитин исправить ситуацию, в которой сейчас оказался ЦСКА?

– Сложно сказать. Для меня то, что сейчас происходит с ЦСКА, – большая неожиданность. Кажется, что все ясно: идет перестройка. Но игроки качественные, тренеры опытные, ресурс у команды большой. Откровенно говоря, я затрудняюсь давать прогнозы. Сложно сказать, что у них там происходит.

– Может, проблема ЦСКА в том, что есть хоккеисты‑игровички типа Дмитрия Бучельникова, которые не подходят под стиль хоккея Никитина?

– С моей точки зрения, Бучельников под любой стиль подойдет. Это просто игрок. То же самое можно и про Спронга говорить. Мне вообще сложно прогнозы давать. Например, летом на предсезонке Мартин чудеса творил, я думал: «Ничего себе вратаря привезли». А закончилось тем, что его расторгли. Вообще удивительно, как слабо играет команда. У меня нет объяснения этому результату.

– Видите положительную динамику у команды?

– Единственное, что мне видно, так это то, что ЦСКА играет в совсем несвойственной командам Никитина манере. Я ни разу не видел, чтобы команды Никитина так играли. ЦСКА отдает свои матчи, упускает преимущество, они не до конца готовы физически. Видно много странных вещей, но объяснить их пока не могу.

– Получается, что единственным объяснением остается перестройка команды, которая у Никитина никогда быстро не получалась?

– Сейчас команда рискует не попасть в плей‑офф. Такая ситуация – это вообще пожар. Ладно бы они были сейчас пятыми‑шестыми – не проблема. Но они восьмые‑девятые!

Все забывают, что Воробьева сняли с результатом, который был гораздо лучше. Да, при Илье Петровиче была невыразительная игра, но сейчас‑то еще хуже. Может, дело не в тренерах? – сказал Вайсфельд .

