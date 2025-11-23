  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Леонид Вайсфельд: «ЦСКА рискует не попасть в плей‑офф – это пожар. Я ни разу не видел, чтобы команды Никитина отдавали свои матчи, упускали преимущество. Может, дело не в тренерах?»
9

Леонид Вайсфельд: «ЦСКА рискует не попасть в плей‑офф – это пожар. Я ни разу не видел, чтобы команды Никитина отдавали свои матчи, упускали преимущество. Может, дело не в тренерах?»

Леонид Вайсфельд: ЦСКА рискует не попасть в плей‑офф.

Леонид Вайсфельд заявил, что ЦСКА может не выйти в плей-офф FONBET чемпионата КХЛ. Сейчас армейский клуб занимает восьмое место, набрав 29 очков в 29 матчах.

– Сможет ли Никитин исправить ситуацию, в которой сейчас оказался ЦСКА?

– Сложно сказать. Для меня то, что сейчас происходит с ЦСКА, – большая неожиданность. Кажется, что все ясно: идет перестройка. Но игроки качественные, тренеры опытные, ресурс у команды большой. Откровенно говоря, я затрудняюсь давать прогнозы. Сложно сказать, что у них там происходит.

– Может, проблема ЦСКА в том, что есть хоккеисты‑игровички типа Дмитрия Бучельникова, которые не подходят под стиль хоккея Никитина?

– С моей точки зрения, Бучельников под любой стиль подойдет. Это просто игрок. То же самое можно и про Спронга говорить. Мне вообще сложно прогнозы давать. Например, летом на предсезонке Мартин чудеса творил, я думал: «Ничего себе вратаря привезли». А закончилось тем, что его расторгли. Вообще удивительно, как слабо играет команда. У меня нет объяснения этому результату.

– Видите положительную динамику у команды?

– Единственное, что мне видно, так это то, что ЦСКА играет в совсем несвойственной командам Никитина манере. Я ни разу не видел, чтобы команды Никитина так играли. ЦСКА отдает свои матчи, упускает преимущество, они не до конца готовы физически. Видно много странных вещей, но объяснить их пока не могу.

– Получается, что единственным объяснением остается перестройка команды, которая у Никитина никогда быстро не получалась?

– Сейчас команда рискует не попасть в плей‑офф. Такая ситуация – это вообще пожар. Ладно бы они были сейчас пятыми‑шестыми – не проблема. Но они восьмые‑девятые!

Все забывают, что Воробьева сняли с результатом, который был гораздо лучше. Да, при Илье Петровиче была невыразительная игра, но сейчас‑то еще хуже. Может, дело не в тренерах? – сказал Вайсфельд.

Владимир Плющев: «Для СКА, ЦСКА и «Спартака» непопадание в плей-офф – катастрофа. У клубов легендарное прошлое, но на все результаты есть причины»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЛеонид Вайсфельд
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoСпенсер Мартин
logoИлья Воробьев
logoЦСКА
logoДэниэл Спронг
logoДмитрий Бучельников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о 2:5 от «Динамо» Минск: «Мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего 1-го периода начало 2-го было невнятным, это повлияло на исход»
20 ноября, 21:09
Никитин о Спронге: «Виден прогресс. Играя в командный хоккей, ты получаешь шанс реализовать свой талант, мы не изобретаем ничего нового»
8 ноября, 17:17
Главные новости
НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Далласом» в единственном матче дня
20 минут назадLive
Артем Батрак: «СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Команда спокойно ставит «автобус» в средней зоне – 1-3-1 встали и встречают»
вчера, 21:58
Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает «Спартаку»
вчера, 21:46
Жамнов после 1:0 с «Ак Барсом»: «У ребят есть потенциал, нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком»
вчера, 20:54
Ротенберг о школе «Красная Машина-Юниор»: «Готовим будущих звезд, это долгий путь. Дай бог, посмотрим, как наши побеждают Канаду. Тогда мы скажем, что возродили величие сборной СССР»
вчера, 20:35
Жамнов об изменениях в штабе «Спартака»: «Руководство приняло решение, меня поставили в известность. Кваша отвечает за большинство, Перов – за меньшинство и защитников»
вчера, 20:08
Гришин о 6:5 с «Авангардом»: «Вышли очень робко, не верили в себя первые минут 10. Потихоньку переламывали инициативу. Последний гол пришел откуда-то сверху»
вчера, 19:38
Ги Буше о 5:6 от «Нефтехимика»: «Удаления нас подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить матч. Невероятная ситуация»
вчера, 19:29
«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»
вчера, 19:17
«Спартак» обыграл «Ак Барс» – 1:0. Загидулин сделал 32 сэйва, Морозов забил 5-й гол в 6 последних играх
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Карпухин о 0:1 от «Спартака»: «Игра уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Тяжелый матч в плане эмоций, мы профессионалы, сделаем выводы»
вчера, 21:31
Коростелев о Георгиеве в «Спартаке»: «Поприветствовали его с распростертыми объятьями. Уверен, ему понадобится время на адаптацию после долгих лет в Северной Америке»
вчера, 21:18
Гришин после 6:5 с «Авангардом»: «Не надо делать из противника небожителей. Все команды по большому счету одинаковые, надо быть уверенным, выходить и играть»
вчера, 21:08
Тренер «Сочи» Михайлов: «Кагарлицкий будет через матчи набирать функционал. Его мастерство, профессионализм сомнению не подлежат. От игры к игре он будет приносить пользу»
вчера, 20:45
Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против «Спартака»
вчера, 20:20
Десятков о 5:3 с «Сочи»: «До 2-й пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей. Потом уже соперник владел преимуществом, мы же играли по счету»
вчера, 19:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре с «Ладой»: «Вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. В защите должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке»
вчера, 19:45
Карпухин об уходе Гру из «Трактора»: «Удивлен. В клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно»
вчера, 18:14
Агент Дыняка о новом контракте: «Ак Барс» станет приоритетом при переговорах – клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ»
вчера, 17:33