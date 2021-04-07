Депутат Делимханов: «Происходящее с «Ахматом» – очередной этап агрессивной политики США против России. Кадыров защищает интересы всей страны»

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов рассказал о круглом столе, посвященном помощи «Ахмату» на фоне включения клуба в санкционный список США.

«Друзья, принял участие в круглом столе под руководством председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, посвященном вопросу включения регионального футбольного клуба «Ахмат» в санкционный список Министерства финансов США.

В своем выступлении я отметил, что все происходящее сегодня с ФК «Ахмат» – очередной этап закоренелой агрессивной политики США против нашего государства. Чеченская Республика столкнулась с таким беззаконием еще в 90-х: тогда чеченский народ подвергся настоящей несправедливой демонизации.

Однако благодаря мудрой политике президента РФ Владимира Путина и первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы сумели противостоять терроризму, таким образом сохранив территориальную целостность страны.

Но теперь этот западный «терроризм» проявляется в виде санкций. Дошло до абсурда: в санкционный список попал не только уважаемый Глава ЧР Рамзан Кадыров, но и его супруга и дети.

Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны, потому он является одной из главных целей Госдепа. Теперь Вашингтон добрался и до наших общественных и спортивных организаций.

В ходе обсуждения поступило предложение об изменении названия РФК «Ахмат» с целью выхода из сложившейся ситуации. Но мы на это не пойдем ни при каких условиях. Мы будем бороться до конца. Как говорил первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров: «Пусть восторжествует справедливость».

В завершении круглого стола была принята резолюция о дальнейших действиях для решения проблемы РФК «Ахмат», – написал политик в телеграм-канале.

Гендиректор «Ахмата» о поддержке клуба: «Мы часть российского спорта. Завтра под санкции может попасть кто-то другой. Предлагаете дальше терпеть?»