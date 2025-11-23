Бернс забил «Нэшвиллу» на 15-й секунде – самый ранний гол защитника в НХЛ с 2020 года. Шайба 40-летнего канадца принесла победу «Колорадо»

Брент Бернс забил «Нэшвиллу» на 0:15 – самый ранний гол защитника в НХЛ за 5 лет.

Защитник «Колорадо » Брент Бернс стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (3:0).

40-летний канадец отличился на 15-й секунде матча. Его признали второй звездой встречи.

В лиге гол стал самым ранним за последние 5 лет в исполнении защитника – в феврале 2020 года Тревор ван Римсдайк («Вашингтон») забил на 12-й секунде.

В текущем сезоне на счету Бернса 11 (2+9) очков в 21 игре при полезности «+6». Оба его гола стали победными.

Ранее более одной победной шайбы за сезон забрасывал только один защитник в возрасте 40+ лет – Здено Хара (2017/18, «Бостон», 3).