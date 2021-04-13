Дастин Порье: «Я поторопился и выставил личное с Конором напоказ. Признаю ошибку»

Американский легковес UFC Дастин Порье извинился за то, что рассказал о невыполненном обещании .

Ирландец обещал выплатить в фонд Порье 500 тысяч долларов в январе, но, со слов американца, не сделал это.

«Я крайне увлечен благотворительностью, как вы все знаете. Я поторопился и выставил личные дела между Конором и моим фондом напоказ. Я признаю ошибку.

Мы живем, мы учимся. Делать добро — это моя цель! Я чувствую, что привес негативную энергию и личное мнение в то, над чем так усердно работаю, что дает людям повод улыбаться.

Я возьму это на себя и продолжу борьбу. У меня впереди новая цель, и она грандиозная. Спасибо всем причастным и тем, кто поддерживает меня и разделяет мои взгляды», – написал Порье в твиттере.

Бой Конор – Порье состоится 10 июля на UFC 264 в Лас-Вегасе при полных трибунах.

Третий бой Конора и Порье на грани срыва. Бойцы поссорились из-за пожертвования в благотворительный фонд Дастина

Порье – аутсайдер третьего боя с Конором по мнению букмекеров