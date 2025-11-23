Казахстан выиграл чемпионат Азии второй год подряд. Победили Китай, Японию и Южную Корею
Казахстан выиграл чемпионат Азии-2026 по хоккею.
Казахстан стал победителем чемпионата Азии-2026.
Турнир проходивший в этом году в Пекине под эгидой ИИХФ, в нем также участвовали сборные Китая, Японии и Южной Кореи. Награды распределялись по итогам кругового турнира.
Команда под руководством Тайгата Жайлауова обыграла всех соперников: 4:2 с Южной Кореей, 5:1 – с Китаем и 4:3 в матче против Японии.
Лучшими бомбардирами турнира стали Максим Мусоров («Торпедо», Усть-Каменогорск) – 7 очков, Роман Старченко («Номад») – 6 очков и Ю Сато («Динамо-Алтай», Olimpbet ВХЛ) – 5 очков.
Казахстан выиграл и предыдущий розыгрыш турнира, проходивший в Алматы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости