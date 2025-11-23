Казахстан выиграл чемпионат Азии второй год подряд. Победили Китай, Японию и Южную Корею

Казахстан выиграл чемпионат Азии-2026 по хоккею.

Казахстан стал победителем чемпионата Азии-2026.

Турнир проходивший в этом году в Пекине под эгидой ИИХФ, в нем также участвовали сборные Китая, Японии и Южной Кореи. Награды распределялись по итогам кругового турнира.

Команда под руководством Тайгата Жайлауова обыграла всех соперников: 4:2 с Южной Кореей, 5:1 – с Китаем и 4:3 в матче против Японии.

Лучшими бомбардирами турнира стали Максим Мусоров («Торпедо», Усть-Каменогорск) – 7 очков, Роман Старченко («Номад») – 6 очков и Ю Сато («Динамо-Алтай», Olimpbet ВХЛ) – 5 очков.

Казахстан выиграл и предыдущий розыгрыш турнира, проходивший в Алматы.