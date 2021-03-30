Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Коляда, Семененко, Ханю, Чен и Уно выступят с короткими программами

15 апреля на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке мужчины выступят с короткими программами.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Осака, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 12.25 по московскому времени (15 апреля), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт), Eurosport 2

Первая разминка



1. Евгений Семененко (Россия) – 88,86

2. Роман Садовский (Канада) – 89,61

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,28

4. Михаил Коляда (Россия) – 93,42

5. Нам Нгуен (Канада) – 66,89

Вторая разминка



6. Даниэль Грассль (Италия) – 67,32

7. Кевин Аймо (Франция)

8. Джейсон Браун (США)

9. Шома Уно (Япония)

10. Юдзуру Ханю (Япония)

11. Нэтан Чен (США)

Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 15 – 18 апреля