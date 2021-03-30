Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Коляда, Семененко, Ханю, Чен и Уно выступят с короткими программами

15 апреля на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке мужчины выступят с короткими программами.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Осака, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 12.25 по московскому времени (15 апреля), прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт), Eurosport 2
Первая разминка
1. Евгений Семененко (Россия) – 88,86
2. Роман Садовский (Канада) – 89,61
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 78,28
4. Михаил Коляда (Россия) – 93,42
5. Нам Нгуен (Канада) – 66,89
Вторая разминка
6. Даниэль Грассль (Италия) – 67,32
7. Кевин Аймо (Франция)
8. Джейсон Браун (США)
9. Шома Уно (Япония)
10. Юдзуру Ханю (Япония)
11. Нэтан Чен (США)
Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 15 – 18 апреля