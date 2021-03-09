«Юве» интересуется Доннаруммой. Райола обсуждал вопрос с Паратичи

«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Агент 22-летнего игрока Мино Райола посетил Турин и встретился со спортивным директором «бьянконери» Фабио Паратичи, с которым, помимо прочих тем, обсудил ситуацию с Доннаруммой.
«Россонери» и Доннарумма пока не могут договориться о продлении срока контракта – клуб предлагает итальянцу зарплату 8 млн евро в год, сторона Доннаруммы просит 12 млн.
Если футболист не продлит истекающий этим летом контракт, то «Ювентус» начнет предпринимать конкретные действия по трансферу игрока.
Статистику голкипера сборной Италии можно изучить здесь.