«Юве» интересуется Доннаруммой. Райола обсуждал вопрос с Паратичи

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«Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Агент 22-летнего игрока Мино Райола посетил Турин и встретился со спортивным директором «бьянконери» Фабио Паратичи, с которым, помимо прочих тем, обсудил ситуацию с Доннаруммой.

«Россонери» и Доннарумма пока не могут договориться о продлении срока контракта – клуб предлагает итальянцу зарплату 8 млн евро в год, сторона Доннаруммы просит 12 млн.

Если футболист не продлит истекающий этим летом контракт, то «Ювентус» начнет предпринимать конкретные действия по трансферу игрока.

Статистику голкипера сборной Италии можно изучить здесь.

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