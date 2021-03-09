«Юве» интересуется Доннаруммой. Райола обсуждал вопрос с Паратичи

проявляет интерес к вратарю , сообщает La Gazzetta dello Sport.

Агент 22-летнего игрока посетил Турин и встретился со спортивным директором «бьянконери» , с которым, помимо прочих тем, обсудил ситуацию с Доннаруммой.

«Россонери» и Доннарумма пока не могут договориться о продлении срока контракта – клуб предлагает итальянцу зарплату 8 млн евро в год, сторона Доннаруммы просит 12 млн.

Если футболист не продлит истекающий этим летом контракт, то «Ювентус» начнет предпринимать конкретные действия по трансферу игрока.

Статистику голкипера сборной Италии можно изучить здесь.