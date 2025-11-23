Канцеров о симуляциях в КХЛ: «Замечал. Не понимаю, зачем это делать. Фамилии называть не буду, время все расставит на места»

Роман Канцеров поделился мнением о симуляциях в КХЛ.

Нападающий «Металлурга » Роман Канцеров поделился мнением о симуляциях хоккеистов в матчах FONBET КХЛ.

21-летний форвард набрал 33 (19+14) очка в 30 матчах и лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

– В прошлом году вы получили штраф за симуляцию в матче с «Ладой». Вас в комментариях болельщики назвали «дельфином». Помните этот момент?

– Помню. Я удивился! Я правда не симулировал, хотя на видео может показаться обратное. Меня зацепили, я пытался толкнуться, не попал коньком в лед. Почувствовал все, падаю. Потянулся за шайбой и упал. Замысла специально упасть не было, хотел всеми силами дотянуться до шайбы.

– Много сейчас хитрецов в КХЛ, которые грешат такими делами?

– Честно, замечал. Не понимаю, зачем это делать. Фамилии называть не буду, это их дело. Всегда найдутся такие игроки. Может быть, они это делают, чтобы заработать удаления и большинство, но, как говорится, время все расставит на свои места, – сказал Канцеров.