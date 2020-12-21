«Ростову» интересен форвард «Челси» Угбо. За него хотят почти 6 млн евро

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«Ростов» заинтересован в подписании контракта с 22-летним форвардом «Челси» Ике Угбо, который сейчас выступает за «Серкль Брюгге» на правах аренды, пишет Goal.com.

По данным источника, футболиста оценивают в 5 миллионов фунтов (около 5,8 млн евро). В январе «Челси» отказался продавать форварда «Ростову» за 3 миллиона фунтов.

Также в приобретении Угбо, срок контракта которого с лондонским клубом истекает в 2022 году, заинтересованы «Монако», «Фулхэм», «Генк» и «Сампдория».

В этом сезоне англичанин забил 16 голов в 33 матчах чемпионата Бельгии.

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