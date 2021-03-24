Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Щербакова, Туктамышева, Кихира и Теннелл выйдут на лед с короткими программами

15 апреля в японской Осаке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины выйдут на лед с короткими программами.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Осака, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 10.25 по московскому времени (15 апреля), прямая трансляция – на сайте Первого канала и телеканале Eurosport 2

Первая разминка



1. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)

2. Габриэль Дэйлман (Канада)

3. Майя Маззара (Франция)

4. Леа Серна (Франция)

5. Элисон Шумахер (Канада)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Карен Чен (США)

8. Каори Сакамото (Япония)

9. Брэди Теннелл (США)

10. Елизавета Туктамышева (Россия) – 11.38

11. Анна Щербакова (Россия) – 11.44

12. Рика Кихира (Япония)

Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 15 – 18 апреля