Калинин об отсутствии контракта: «У нас опасный вид спорта, нужно обращать внимание на условия. Европу рассматривать сложно по мировой причине»

Сергей Калинин заявил, что не рассматривает предложения из ВХЛ.

34-летний олимпийский чемпион Сергей Калинин высказался о причинах, по которым у него сейчас нет действующего контракта.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Витязь», а по ходу карьеры играл за «Авангард», СКА, ЦСКА и «Трактор» в FONBET КХЛ и за «Нью-Джерси» в НХЛ.

– Предложения из КХЛ поступали?

– Поступали, просто где-то не сошлись в условиях.

– Что не понравилось в этих предложениях?

– Условия, скажем так. У нас вид спорта опасный, на них нужно обращать внимание.

– Можете вслух сказать о роли, в которой себя представляете?

– Могу делать на льду все. Если поставить меня в правильное звено, то я могу забивать голы, отдавать передачи. Если нужно, могу играть в большинстве, обороне, поймать шайбу на себя, сыграть в ключевых моментах. Меня хорошо подготовили по ходу карьеры разные тренеры.

– Рассматриваете предложения из ВХЛ?

– Нет.

– В силу чего: уровня, возраста, каких-то бытовых условий?

– Да, верно, все, что вы сказали.

– Некоторые игроки рассматривают Европу как вариант для продолжения карьеры. Как вы на это смотрите?

– Я наводил справки по поводу Европы, но сейчас это сложно по мировой причине, россиянам непросто. Однако уверен, что способен принести пользу здесь. Пока незачем всерьез рассматривать Европу, – сказал Калинин.

