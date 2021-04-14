Шипачев может заработать более 150 млн рублей за сезон в «Динамо» с учетом бонусов («СЭ»)

Стали известны финансовые условия нового контракта нападающего с «Динамо».

Ранее клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения с игроком.

Сообщалось, что базовая зарплата игрока составит 95 млн рублей в год.

По данным «Спорт-Экспресса», Шипачев также сможет получить 19 млн рублей в качестве бонуса, если наберет в регулярном чемпионате 20 очков. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат , так как не превышает 20% от оклада игрока.

Шипачев может заработать еще один бонус в случае попадания в топ-3 бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Согласно регламенту, этот бонус также не учитывается под потолком.

По информации издания, он составляет более 40 млн рублей.

Таким образом, форвард может заработать более 150 млн рублей за сезон в .

Шипачев выступает за клуб с 2018 года. В этом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 67 (20+47) очков в 57 играх.

В плей-офф Шипачев записал на свой счет 7 (1+6) баллов в 10 матчах.