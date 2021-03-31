Олдридж решил покинуть «Нетс» и завершить карьеру в НБА из-за аритмии сердца

Тяжелый форвард принял решение о немедленном завершении карьеры, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Встреча 10 апреля против «Лейкерс» (101:125) стала последней в карьере для 35-летнего баскетболиста.

Олдридж заявил, что решил закончить с профессиональным спортом из-за аритмии сердца.

«Сейчас я чувствую себя лучше, но то, что я испытывал на протяжении матча с «Лейкерс» – одно из самых страшных переживаний за всю мою жизнь», – признался Олдридж.

Ламаркус Олдридж начал карьеру в НБА в 2006 году, когда был выбран под 2-м номером драфта. До 2015 года он выступал за «Портленд», с 2015 по 2021-й – за «Сан-Антонио».

Весной Олдридж был отчислен из состава «Сперс» и подписал контракт с «Нетс», однако успел провести лишь 5 матчей в составе новой команды.

Ламаркус является 7-кратным участником Матчей звезд НБА (2012-2016, 2018, 2019). Дважды он входил во вторую символическую сборную по итогам сезона (2015, 2018) и три раза – в третью (2011, 2014, 2016).

Карьерная статистика Олдриджа – 19,4 очка, 8,2 подбора, 2 передачи и 1,1 блок-шота за 34,2 минуты. Ламаркус реализовал 49,1% бросков с игры.

За 15 сезонов в НБА Олдридж заработал примерно 211 миллионов долларов.

Олдридж покидает «Сан-Антонио» ради «Бруклина». Он хотел заменить Данкана, а стал толстым ролевиком