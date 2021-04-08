Решения ВАР в трех спорных эпизодах матча «Локо» – «Спартак» признаны верными. Левников не допускал «явных и очевидных ошибок»

Специальный советник генекретаря РФС Дэвид Эллерей проанализировал работу ВАР в матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и (2:0).

Красно-белые обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить решения арбитра Кирилла Левникова в трех эпизодах игры с «Локомотивом».

44-я минута (возможный контакт с защитником Александром Сильяновым в штрафной «Локомотива»)

Хронология событий

Мяч направляется в штрафную площадь «Локомотива», где игрок «Локомотива» №45 и игрок № 24 вступают в единоборство за отскочивший мяч с высоко поднятой ногой. После единоборства игрок «Спартака» №24 падает на газон, и судья назначает угловой удар. ВАР не вмешивается.

Разбор момента

Оба игрока вступают в борьбу за мяч с высоко поднятой ногой, где контакт между ними оказывается незначительным. Игрок «Спартака» №24 делает один/два шага перед тем, как упасть на газон.

Выводы:

Решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой». ВАР был прав, не вмешавшись в решение судьи.

51-я минута (возможное попадание мяча в руку защитника в штрафной «Локомотива»)

Хронология событий

Игрок «Спартака» №11 движется с мячом в штрафную площадь «Локомотива». Мяч направляется к игроку «Спартака» №8, который бьет по воротам, после чего мяч отскакивает от игрока «Локомотива» №3 в левую ногу вратаря и остается в игре. В итоге мяч выходит за пределы поля (назначается вбрасывание), и судья откладывает возобновление игры, чтобы ВАР успел провести проверку. Спустя примерно 1 минуту и 20 секунд судья матча дает сигнал о возобновлении игры вбрасыванием мяча из-за боковой линии.

Разбор момента

Судья достаточно четко видел игровой эпизод, и ассистент судьи №1 также четко видел момент. Ни игрок «Спартака» №8, который очень четко просматривал ситуацию, ни какой-либо другой игрок «Спартака» не протестуют.

Неясно, касается ли мяч правой руки или груди игрока «Локомотива» №3, но он не касается его левой руки.

Правая рука игрока «Локомотива» №3 находится близко к телу, не делает движение в сторону мяча и не увеличивает площадь тела игрока. Следовательно, если мяч соприкоснулся с правой рукой защитника, это не является нарушением правил.

Выводы:

Нет видеодоказательства нарушения правил (игры рукой). Поэтому решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой». ВАР был прав, не вмешавшись в решение судьи.

87-я минута (возможное попадание мяча в руку защитника в штрафной «Локомотива»)

Хронология событий

Игрок «Спартака» №11 делает передачу в штрафную площадь «Локомотива». Мяч отскакивает от игрока «Локомотива» №45 к игроку «Спартака» №39, который бьет по воротам, но мимо, и назначается удар от ворот. ВАР не вмешивается.

Разбор момента:

Судья и особенно ассистент судьи №1 четко видели игровой момент. Хотя игрок «Локомотива» №45 поднимает правую руку в момент падения и отскока мяча от его бедра, но нет четкого доказательства, что мяч сконтактировал с его рукой. Игрок «Спартака» №11, который очень четко просматривал момент отскока, не протестует по поводу решения судьи.

Выводы:

Нет видеодоказательства, что мяч соприкоснулся с кистью или рукой игрока №45. Решение судьи не назначить пенальти не было «явной и очевидной ошибкой». ВАР был прав, не вмешавшись в решение судьи.

сопроводил пояснение, предоставленное Эллереем, следующим комментарием:

1. Решения, принятые судьей на поле, не подлежат изменениям, если только не представлены веские доказательства «явной и очевидной ошибки».

2. ВАР имеет доступ только к официальным камерам ТВ вещателя; оценка принятых решений может и должна основываться только на этих видео ракурсах.

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