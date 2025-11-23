Дмитрий Губерниев: «У Iron Maiden есть песня Alexander the Great в честь Македонского. Новая песня с таким названием будет про Овечкина»

Дмитрий Губерниев считает, что в честь Александра Овечкина могут написать песню.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил игру Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ. 40-летний капитан «Вашингтона » набрал 20 (10+10) очков за 22 матча.

– Малкин назвал Овечкина русским медведем и терминатором, как считаете, насколько это подходящие сравнения?

– Жене виднее. Он скрестил образцы Северной Америки и России, ребята поддерживают друг друга. В честь Александра можно придумать много эпитетов.

У Iron Maiden есть же такая песня Alexander the Great в честь Александра Македонского, но если сейчас кто‑то запишет новую песню Alexander the Great, это будет уже про Овечкина, и весь мир узнает, кто такой The Great нынешний, – сказал Губерниев .

Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»