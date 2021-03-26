Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Синицина и Кацалапов, Гиньяр и Фабри, Гавайек и Бэйкер покажут ритм-танцы

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Сегодня в японской Осаке на командном чемпионате мира по фигурному катанию дуэты покажут ритм-танцы.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Осака, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 9.05 по московскому времени (15 апреля), прямая трансляция – на сайте Первого канала и телеканале Eurosport 2

Первая разминка

1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)

2. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)

3. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)

Вторая разминка

4. Кэйтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

6. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 9.52

Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 15 – 18 апреля

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