Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Синицина и Кацалапов, Гиньяр и Фабри, Гавайек и Бэйкер покажут ритм-танцы

Сегодня в японской Осаке на командном чемпионате мира по фигурному катанию дуэты покажут ритм-танцы.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Осака, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 9.05 по московскому времени (15 апреля), прямая трансляция – на сайте Первого канала и телеканале Eurosport 2
Первая разминка
1. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония)
2. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)
3. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)
Вторая разминка
4. Кэйтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
6. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 9.52
Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 15 – 18 апреля