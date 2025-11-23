Дишковский из СКА сравнил КХЛ с ВХЛ: «Переезды гораздо легче, ноги не автобусные. Тут приятнее во всех аспектах – делаю все, чтобы остаться»

Никита Дишковский сравнил КХЛ с ВХЛ: в КХЛ ноги не автобусные, переезды проще.

Форвард СКА Никита Дишковский сравнил FONBET КХЛ с Olimpbet ВХЛ. 22-летний игрок проводит первый сезон в основном составе армейского клуба.

– Ты неплохо ворвался в КХЛ. Как оценишь старт сезона лично для себя?

– Довольно удачно получилось зайти. Я рад этому. Появилось больше уверенности в действиях. Дальше остается только играть в свой хоккей и продолжать приносить пользу команде.

– За это время успел проникнуться атмосферой КХЛ?

– Играть в КХЛ – это приятно. Каждый раз много болельщиков на трибунах, переезды гораздо легче, чем в ВХЛ. Играть можно одинаково как дома, так и в гостях. Ноги не автобусные. Во всех аспектах тут гораздо приятнее, поэтому я делаю все, чтобы тут оставаться.

– А в чем именно сложность логистики в ВХЛ?

– Гораздо тяжелее в плане перелетов, переездов. В КХЛ у всех чартеры, а там чаще приходится еще и с автобусом совмещать. Даже если ты летишь в какой-то город, то не факт, что это ограничится только перелетом. Зачастую нужно еще 5 часов на автобусе ехать до города, где нет аэропорта или нет ближайших рейсов.

В этом плане, конечно, в КХЛ все гораздо приятнее, все для игроков сделано, – сказал Дишковский.

