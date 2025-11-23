Киселевич о бане России: «Все понимают, что это политика и юридически неправомерные действия. Иностранцы говорят, что турниры стали слабее без нас»

Богдан Киселевич о бане России: это политика и юридически неправомерные действия.

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич заявил, что Россию не допускают на международные турниры по политическим причинам.

– Конечно, общаемся с иностранцами, они говорят, что без нас турниры стали слабее.

– Стоит ли показывать Олимпиаду?

– Не мое это дело, у меня другие источники информации, я посмотрю. Кто хочет, тот найдет. Буду трансляции использовать как инструмент, как вектор развития хоккея. Каждый сам выбирает.

С иностранными коллегами тему отстранения мы не затрагиваем. Мы просто грустим, что сложнее стало встретиться, и непонятно, на какой срок. Примерно все понимают, что это все элементы политики и где-то юридически неправомерные действия.

К сожалению, вот такой сейчас мир, и нужно прикладывать усилия, чтобы его восстанавливать, чтобы все работали по одним правилам, – сказал Киселевич.

