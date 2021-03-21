В Японии рассматривают вариант с отменой Олимпиады в Токио в случае ухудшения коронавирусной ситуации в стране

Теги МОК Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи заявил, что отмена Олимпийских игр в Токио может стать одним из вариантов развития событий, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится.

«Если это (безопасное проведение Игр) невозможно, то турнир следует отменить. В чем смысл Олимпиады, если она несет ответственность за распространение инфекций?

На этом этапе нам придется принять решение», – сказал Никаи.

Ранее Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Сейчас проведение турнира запланировано на 23 июля – 8 августа 2021 года.

И что, Олимпиаду совсем отменят – впервые со Второй Мировой войны? Похоже, Япония все решила, но боится сказать

Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья