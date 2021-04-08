Глава канцелярии президента Чехии – УЕФА: «Мы не встанем на колени перед вами. Вы удовлетворяете ожидания маленькой группы активистов»

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж выступил с заявлением после того, как защитник «Славии» Ондржей Кудела был дисквалифицирован на 10 матчей за расистское поведение в отношении игрока .

Сегодня, 15 апреля, Минарж направил письмо в Дисциплинарную комиссию .

«Уважаемая Дисциплинарная комиссия,

Я хотел бы обратиться к вам в связи с вашим недавним решением о наказании футболиста Ондржея Куделы. Он был наказан за предпологаемое расистское заявление, сделанное 18 марта 2021 года во время матча между «Рейнджерс» и пражской «Славией». Его дисквалифицировали на 10 матчей.

В уже упомянутом матче произошло много событий. «Славия» играла хорошо, они громили соперника своей качественной и честной игрой. Соперник отвечал коварными фолами, после одного из которых серьезную травму получил вратарь Ондржей Коларж. У него перелом черепа, и до конца жизни ему придется выходить на поле в защитном шлеме. После второго мяча соперник вел себя грубо, неспортивно и раздраженно.

Чешские спортсмены после матча подверглись нападению со стороны игроков «Рейнджерс» внутри стадиона, их не пускали в раздевалку. Итог? Футболист, который раздробил череп сопернику, получил от Вас четыре матча дисквалификации, а еще один игрок, напавший на футболиста , пропустит три матча.

А предполагаемый расизм? 10 матчей дисквалификации. Я замечу, что факт расизма не доказан, нарушение просто предполагают. Даже инспектор УЕФА засомневался, что Ондржей Кудела сказал что-то расистское.

Несмотря на все это, вы вынесли беспрецедентное решение в отношении игрока, который никому не навредил и только устно, если верить его словам, оскорбил соперника. Вы осудили приличного человека без каких-либо причин. А спортсмен теряет возможность реализовать мечту и играть в . А все потому, что вы хотите удовлетворить ожидания маленькой группы активистов и клуба, который не способен побеждать на поле и только выкрикивает пустые и неприятные слова о расизме.

С вашей подачи борьба с расизмом превратилась в борьбу проигравших против победивших, стала вершиной лицемерия, дискриминации и смущающего подрыва ценностей в соответствии с глупыми трендами.

Ваши усилия могут привести к обратному: возникнет ситуация, когда людей, кожа которых не обладает темным цветом, будут дискриминировать, их права будут ущемлять. Этому процессу необходимо противостоять.

Хоть вы наверняка к такому и не привыкли, позвольте мне сказать вам одну вещь. Я очень рад, что чешское общество не поддерживает ваш вердикт. Это касается всего нашего общества. Вас удалось объединить старых противников, пускай даже и на короткое время. Мы не будем вставать на колени перед вами, а угрозы не подействуют на чешских футбольных фанатов.

С ситуацией подробно ознакомлен президент Милош Земан, и он считает, что случившееся важно не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения справедливости и человеческой чести. Он поддерживает всех граждан Чехии, которые следят за делом Куделы и расстроены его исходом. При этом он желает игрокам и фанатам не терять присутствие духа и призывает поддерживать друг друга, несмотря на сложившуюся ситуацию», – сказано в письме.