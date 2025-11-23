Карбери про 0 из 6 у «Вашингтона» в большинстве с «Тампой»: «Мое терпение на исходе, мы играли плохо. Надеюсь, парням удастся изменить ситуацию»

Спенсер Карбери недоволен игрой «Вашингтона» в большинстве.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал игру команды в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (5:3).

«Кэпиталс» не забили ни разу из шести попыток, а также пропустили, имея численный перевес. В этом сезоне они идут на 27-м месте в НХЛ по реализации лишнего (14,7%).

«Скажу честно, мы и в матче с «Монреалем » играли слабо. Но «Вашингтон » взял два очка, и можно было подумать, что проблема решена.

Просто факт: мы плохо играли и в формате «4 на 3». Я не уверен, что мы хотя бы раз бросили по воротам. Так что над этим еще предстоит поработать.

Гол, который мы пропустили в большинстве, не стал концом света. Мы потеряли импульс, но ситуация все еще была хорошей. Но то, что было потом, даже близко не соответствует тому, что нужно от наших спецбригад.

Мое терпение на исходе, но надеюсь, что парням удастся повернуть ситуацию в нужное русло», – сказал Карбери.

«Вашингтон» проиграл «Тампе» (3:5) при 32:16 по броскам в створ. «Кэпиталс» ни разу не забили в большинстве при 6 попытках и 1 гол пропустили