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    НБА. «Бостон» сыграет с «Лейкерс», «Милуоки» против «Атланты» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Финикс Сакраменто НБА Баскетбол

    В четверг, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 4 матча.

    В классическом противостоянии клубов Восточной и Западной конференций «Бостон» сыграет на выезде с действующими чемпионами «Лейкерс».

    «Милуоки», выступающий без травмированного форварда Янниса Адетокумбо, попытается прервать 3-матчевую победную серию «Атланты». Во встрече «Кливленда» и «Голден Стэйт» разыгрывающий гостей Стефен Карри может уже в 9-й раз подряд набрать более 30 очков в одном матче.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Милуоки
    Дата проведения
    16 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Голден Стэйт
    Дата проведения
    16 апреля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Бостон
    Дата проведения
    16 апреля, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Сакраменто
    Дата проведения
    16 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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