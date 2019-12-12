НБА. «Бостон» сыграет с «Лейкерс», «Милуоки» против «Атланты» и другие матчи

В четверг, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 4 матча.

В классическом противостоянии клубов Восточной и Западной конференций сыграет на выезде с действующими чемпионами .

, выступающий без травмированного форварда Янниса Адетокумбо, попытается прервать 3-матчевую победную серию «Атланты». Во встрече и разыгрывающий гостей Стефен Карри может уже в 9-й раз подряд набрать более 30 очков в одном матче.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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