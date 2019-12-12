НБА. «Бостон» сыграет с «Лейкерс», «Милуоки» против «Атланты» и другие матчи

В четверг, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 4 матча.
В классическом противостоянии клубов Восточной и Западной конференций «Бостон» сыграет на выезде с действующими чемпионами «Лейкерс».
«Милуоки», выступающий без травмированного форварда Янниса Адетокумбо, попытается прервать 3-матчевую победную серию «Атланты». Во встрече «Кливленда» и «Голден Стэйт» разыгрывающий гостей Стефен Карри может уже в 9-й раз подряд набрать более 30 очков в одном матче.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 16 апреля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 16 апреля, 05.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 16 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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