«Челси» лидирует в борьбе за Кунде и готов включить в сделку с «Севильей» Зиеша, Абрахама или Кепу

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«Челси» планирует усилить позицию центрального защитника.

По этой причине «синие» интересуются Жюлем Кунде из «Севильи», сообщает As. В борьбе за 22-летнего игрока лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В то же время «Челси» не хочет платить за Кунде 80 млн евро отступных, поэтому предложит одного из игроков команды с доплатой. Клуб готов включить в сделку Хакима ЗиешаТэмми Абрахама, Тьемуэ Бакайоко, Миши Батшуайи или Кепу Аррисабалагу для понижения цены.

Статистику Кунде можно найти здесь.

Кунде из «Севильи» – потенциально лучший защитник планеты. Он вдохновлялся Каннаваро и очень похож на Серхио Рамоса

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