«Челси» лидирует в борьбе за Кунде и готов включить в сделку с «Севильей» Зиеша, Абрахама или Кепу

планирует усилить позицию центрального защитника.

По этой причине «синие» интересуются Жюлем Кунде из «Севильи», сообщает As. В борьбе за 22-летнего игрока лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В то же время «Челси» не хочет платить за Кунде 80 млн евро отступных, поэтому предложит одного из игроков команды с доплатой. Клуб готов включить в сделку , , Тьемуэ Бакайоко, или для понижения цены.

Статистику Кунде можно найти здесь.

Кунде из «Севильи» – потенциально лучший защитник планеты. Он вдохновлялся Каннаваро и очень похож на Серхио Рамоса