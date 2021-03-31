«Челси» лидирует в борьбе за Кунде и готов включить в сделку с «Севильей» Зиеша, Абрахама или Кепу

«Челси» планирует усилить позицию центрального защитника.
По этой причине «синие» интересуются Жюлем Кунде из «Севильи», сообщает As. В борьбе за 22-летнего игрока лондонский клуб опережает «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
В то же время «Челси» не хочет платить за Кунде 80 млн евро отступных, поэтому предложит одного из игроков команды с доплатой. Клуб готов включить в сделку Хакима Зиеша, Тэмми Абрахама, Тьемуэ Бакайоко, Миши Батшуайи или Кепу Аррисабалагу для понижения цены.
Статистику Кунде можно найти здесь.
Кунде из «Севильи» – потенциально лучший защитник планеты. Он вдохновлялся Каннаваро и очень похож на Серхио Рамоса