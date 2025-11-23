Хэйгл с 2+2, Блэквуд с шатаутом и Рословик с дублем – звезды дня в НХЛ
Брэндон Хэйгл, Маккензи Блэквуд и Джек Рословик – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Джек Рословик с дублем в ворота «Флориды» (6:3).
Вторая звезда – вратарь «Колорадо» Маккензи Блэквуд, отразивший все 35 бросков в створ в матче с «Нэшвиллом» (3:0).
Первая звезда – нападающий «Тампы» Брэндон Хэйгл с 4 (2+2) баллами в матче с «Вашингтоном» (5:3).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
