«Торонто» заключил с Амировым 3-летний контракт новичка. Форвард проведет в аренде в «Салавате» как минимум год

«Торонто» подписал 3-летний контракт новичка с нападающим .

Соглашение вступит в силу с сезона-2021/22. «Салават» объявил о договоренности с «Торонто» о том, что Амиров будет выступать за уфимцев на правах аренды по схеме «1+1».

Как уточняет Sport24.ru, по контракту в первый год Родион точно не будет играть за «Торонто» и продолжит выступать в Уфе.

Если в сезоне-2022/23 хоккеист не сможет закрепиться в «Торонто» или его отправят в фарм-клуб, то он автоматически вернется в . В третьем сезоне по контракту он будет выступать за «Торонто».

Максимальная зарплата по контракту новичка Амирова будет 832 500 долларов в и 80 000 долларов в АХЛ, 92 500 долларов Родион получит в качестве подписного бонуса. Подписной бонус выплатят хоккеисту, пока тот будет продолжать играть в России.

В сезоне-2020/21 Амиров провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 13 (9+4) очков. Он также провел 9 игр в плей-офф.

Напомним, Амиров был выбран на драфте-2020 под общим 15-м номером.