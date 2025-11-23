«Ванкувер» не ведет переговоры с Шервудом о продлении контракта и может обменять его в дедлайн. У форварда 12+4 и 96 хитов за 22 матча (Даррен Дрегер)
По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, «Ванкувер» не ведет переговоры с Кифером Шервудом о продлении контракта.
В текущем сезоне 30-летний нападающий набрал 16 (12+4) очков за 22 матча и сделал 96 силовых приемов (второе место в НХЛ).
Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 1,5 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.
«Нет никаких гарантий, что они продлят с ним контракт. Шервуд может стать ресурсом «Ванкувера» для обмена, но это произойдет ближе к дедлайну», – добавил Дрегер.
