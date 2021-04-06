ЦСКА выбил СКА из Кубка Гагарина, скандалы после дерби «Спартака» с «Локомотивом», Макгрегор отменил бой с Порье и другие новости утра

1. ЦСКА сломил СКА (2:0) в гостях в шестом матче и победил в финальной серии (4-2) Западной конференции Кубка Гагарина. ЦСКА сыграет в финале плей-офф в 3-й раз подряд.

2. Кипят страсти после дерби. «Спартак» попросил ЭСК РФС оценить 3 решения судьи в матче с «Локомотивом» (2:0). Но герой дня – начальник «Локо» Станислав Сухина. Его появление в судейской перед игрой может привести даже к техническому поражению хозяев, если это расценят как неправомерное воздействие на рефери. Сухину уже дисквалифицировали за это ранее, «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле. «Спартак» до кучи попросил применить санкции к арбитру Кириллу Левникову из-за Сухины в судейской.

Пылает и вокруг вратаря железнодорожников Гильерме. КДК рассмотрит оскорбления бразильца болельщиками «Спартака». Позиция красно-белых: «Гильерме провоцировал наших болельщиков, показывая им неприличные жесты». FARE указывает на расизм: «Гильерме сравнивают с обезьяной, а не просто оскорбляют».

3. ЦСКА переиграл «Ротор» (2:0) в заключительном матче 25-го тура РПЛ. Ивица Олич стартовал с трех побед на посту главного тренера армейцев.

4. НХЛ. Гол Дадонова принес «Оттаве» победу над «Виннипегом», «Монреаль» обыграл «Торонто» и другие результаты.

5. «Локомотив» хочет назначить Ральфа Рангника главой спортивного отдела, экс-тренер «РБ Лейпциг» просит 3,6 млн евро в год. По другой информации, немец будет оказывать клубу консультационные услуги.

6. НБА. «Филадельфия» выиграла в гостях у «Далласа» и другие результаты.

7. В НХЛ прошел дедлайн на обмены. Манта стал игроком «Вашингтона», в «Детройт» перешли Врана, Паник и два драфт-пика. «Нью-Джерси» обменял Куликова в «Эдмонтон». «Торонто» обменял Барабанова в «Сан-Хосе».

Сергей Зубов вернулся на тренерскую роль в КХЛ, возглавив рижское «Динамо».

8. «Зенит» разгромил «Панатинаикос» (112:83) и вышел в плей-офф Евролиги. В 1/4 финала «Зенит» сыграет с «Барселоной», ЦСКА – с «Фенербахче». Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с июля 2018 года.

9. На «Мастерсе» в Монте-Карло Аслан Карацев выбил самого молодого игрока топ-100 Лоренцо Музетти и вышел во 2-й круг.

10. Конор Макгрегор сообщил об отмене боя с Дастином Порье, который должен был пройти 10 июля на UFC 264 в Лас-Вегасе: «Безмозглая деревенщина, бой отменяется. Ты заплатишь за попытку опозорить мое имя». Порье смешно отреагировал.

11. «Крылья Советов» обыграли «Волгарь» (1:0) в матче 36-го тура первенства Олимп-ФНЛ и установили рекорд лиги, победив в десятый раз подряд. У форварда Ивана Сергеева уже 33 гола в сезоне, до рекорда – 5 мячей. А вот 16-летний Сергей Пиняев забил второй гол в ФНЛ.

12. Академию Евгения Плющенко покинул тренер Александр Волков. Громкие переходы еще будут?

13. Матч НБА между «Миннесотой» и «Бруклином» отложен из-за убийства полицейскими чернокожего. И игру НХЛ «Миннесота» – «Сент-Луис» перенесли по той же причине.

14. Финал Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая. В полуфинале, напомним, такие пары: «Локомотив» – ЦСКА, «Ахмат» – «Крылья Советов».

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