Александр Усик освободил пояс WBO. Он больше не абсолютный чемпион мира

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик освободил пояс WBO. Об этом сообщила сама Всемирная боксерская организация.

«WBO чтит его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием», – говорится в заявлении.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, когда в июле-2025 нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли (20-0-1). У Усика остались титулы WBA, WBC и IBF.

Новая угроза для Усика – нокаутер, выигрывавший турнир среди офисных работников