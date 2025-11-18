Александр Усик освободил пояс WBO. Он больше не абсолютный чемпион мира
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик освободил пояс WBO. Об этом сообщила сама Всемирная боксерская организация.
«WBO чтит его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием», – говорится в заявлении.
Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, когда в июле-2025 нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.
Обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли (20-0-1). У Усика остались титулы WBA, WBC и IBF.
