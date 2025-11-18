Овечкин забил 903-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 980-й, до рекорда Гретцки – 36 шайб

Александр Овечкин забил 903-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал автором победной шайбы в ворота «Лос-Анджелеса » (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Россиянин отличился броском с пятака на второй минуте второго периода.

Этот гол стал 903-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 980-м в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В этом сезоне Овечкин набрал 15 (6+9) очков в 19 матчах чемпионата.