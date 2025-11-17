Гру покинул «Трактор»: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически»

Бенуа Гру покинул пост главного тренера «Трактора».

Бенуа Гру сообщил об уходе с поста главного тренера «Трактора ».

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера «Трактора».

В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим – и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой.

Хочу поблагодарить всех болельщиков «Трактора» и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. «Трактор» останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», – сказал Бенуа Гру .

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в матче против «Металлурга» будет Рафаэль Рише.

На данный момент челябинская команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 28 матчах. В активе «Трактора» 13 побед и 15 поражений.

Для канадского специалиста это был второй сезон в КХЛ . В прошлом чемпионате Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Добавим, что это вторая тренерская перестановка за день в КХЛ – ранее из «Динамо» был уволен Алексей Кудашов.