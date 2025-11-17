Александр Тихонов: «Пенсионный возраст в России нельзя поднимать. Мужчины и до 60 лет не доживают»

Александр Тихонов: в России нельзя поднимать пенсионный возраст.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против повышения пенсионного возраста в России.

«Пенсионный возраст в России? Надо провести референдум и спросить население, а особенно окраины. Пенсионный возраст нельзя поднимать. Пусть наши депутаты проедутся по России и спросят. Думаю, гостеприимства они не увидят.

Для мужчин пенсионный возраст максимально должен быть 60 лет. Посмотрите, кто до этого возраста доживает. Никто! Ни мужчинам, ни женщинам нельзя поднимать пенсионный возраст.

Стоит ли сделать одинаковый пенсионный возраст у мужчин и женщин? Уравниловки быть не должно в целом. Профессора или великие ученые должны получать больше пенсию, но и металлург должен хорошо получать. У нас сейчас все в долгах, а это неправильно.

Женщины – наш тыл. Они заслужили иметь возможность жить нормально. А сегодняшние пенсии – семь с половиной тысяч рублей... У нас Чубайс — предатель России, и ему подобные, все развалил, а ему еще пенсию платят 500 тысяч. А мы боимся говорить правду. По телевизору одно, а в жизни — другое», – сказал Тихонов.