НХЛ. «Флорида» и «Ванкувер» сыграли 8:5, «Вашингтон» одолел «Лос-Анджелес», «Баффало» забросил 5 шайб «Эдмонтону», «Анахайм» вырвал победу у «Юты»
В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
В НХЛ «Вашингтон справился с «Лос-Анджелесом» (2:1), «Эдмонтон» проиграл «Баффало» (1:5), «Бостон» – «Каролине» (1:3), «Флорида» и «Ванкувер» выдали результативный матч (8:5), «Анахайм» вырвал победу у «Юты» (3:2 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
