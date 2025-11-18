НХЛ. «Флорида» и «Ванкувер» сыграли 8:5, «Вашингтон» одолел «Лос-Анджелес», «Баффало» забросил 5 шайб «Эдмонтону», «Анахайм» вырвал победу у «Юты»

В НХЛ прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В НХЛ «Вашингтон справился с «Лос-Анджелесом » (2:1), «Эдмонтон » проиграл «Баффало » (1:5), «Бостон » – «Каролине» (1:3), «Флорида» и «Ванкувер» выдали результативный матч (8:5), «Анахайм» вырвал победу у «Юты» (3:2 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

