Рябыкин уволен из «Локомотива» – он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Я отвечал за большинство – это что-то новое для меня»

Дмитрий Рябыкин сообщил об увольнении из «Локомотива».

Дмитрий Рябыкин, работавший в штабе главного тренера Боба Хартли в «Локомотиве», заявил, что покидает команду.

«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал. Зачем?

Игра команды в большинстве – я за это отвечал, и это для меня было что‑то новое. Но работа шла, и мы старались изменить ситуацию.

Слухи о том, что у меня возник конфликт с хоккеистами «Локомотива », – это ерунда. Ничего такого не было, и я не знаю, зачем это распространяют.

Реакцию Боба Хартли на свое увольнение пока не знаю. Во вторник я уезжаю домой, в Москву. В планах дальше работать тренером в КХЛ », – сказал Рябыкин .

В этом сезоне «Локомотив» идет 21-м из 22 команд КХЛ по реализации большинства – 11,5%. Хуже показатель только у «Лады» – 6,1%.