Воробьев интересен «Зениту» и ЦСКА. Отступные форварда «Локомотива» – 13 млн евро («Мутко против»)

ЦСКА и «Зенит» интересуются Воробьевым из «Локомотива».

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев привлек интерес ЦСКА и «Зенита ».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Зенит» и ЦСКА интересуются 27-летним нападающим сборной России. Интерес к Дмитрию усилился на фоне будущего ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ .

По словам источников, в контракте Воробьева прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. Не исключено, что в случае предметного предложения «Локо» согласится отпустить игрока и за меньшую сумму.

В 12 матчах Премьер-лиги в этом сезоне Воробьев забил 7 голов и сделал 1 ассист. Подробная статистика выступлений второго бомбардира железнодорожников доступна здесь .