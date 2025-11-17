Воробьев интересен «Зениту» и ЦСКА. Отступные форварда «Локомотива» – 13 млн евро («Мутко против»)
ЦСКА и «Зенит» интересуются Воробьевым из «Локомотива».
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев привлек интерес ЦСКА и «Зенита».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Зенит» и ЦСКА интересуются 27-летним нападающим сборной России. Интерес к Дмитрию усилился на фоне будущего ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.
По словам источников, в контракте Воробьева прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. Не исключено, что в случае предметного предложения «Локо» согласится отпустить игрока и за меньшую сумму.
В 12 матчах Премьер-лиги в этом сезоне Воробьев забил 7 голов и сделал 1 ассист. Подробная статистика выступлений второго бомбардира железнодорожников доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
