Александр Мостовой: «Талалаев по клубам бегал, а сейчас его в «Спартак» каждый второй готов взять – это же глупость. Пятое место «Балтики» – это разве титул?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу Андрея Талалаев в «Балтике» и разговоры о его возможном назначении в «Спартак».
Клуб из Калининграда занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ после первого круга.
– Вас удивляет «Балтика» и Талалаев? Многие поражены его работой с командой…
– Молодцы, конечно, что сразу идут вверху после выхода из Первой лиги, но и перехваливать не надо никого. Пятое место – это разве титул какой-то? Когда выиграют что-нибудь, тогда и поговорим.
Талалаев раньше по клубам бегал, а сейчас его каждый второй в «Спартак» готов взять – ну это же глупость, – сказал Мостовой.
Талалаев ранее тренировал «Волгу», «Тамбов», «Пюник», «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Торпедо».
