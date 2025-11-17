Александр Мостовой: «Талалаев по клубам бегал, а сейчас его в «Спартак» каждый второй готов взять – это же глупость. Пятое место «Балтики» – это разве титул?»

Мостовой: Талалаев по клубам бегал, сейчас его в «Спартак» сватают – глупость.

Бывший полузащитник «Спартака », «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу Андрея Талалаев в «Балтике» и разговоры о его возможном назначении в «Спартак».

Клуб из Калининграда занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ после первого круга.

– Вас удивляет «Балтика» и Талалаев? Многие поражены его работой с командой…

– Молодцы, конечно, что сразу идут вверху после выхода из Первой лиги, но и перехваливать не надо никого. Пятое место – это разве титул какой-то? Когда выиграют что-нибудь, тогда и поговорим.

Талалаев раньше по клубам бегал, а сейчас его каждый второй в «Спартак» готов взять – ну это же глупость, – сказал Мостовой.

Талалаев ранее тренировал «Волгу», «Тамбов», «Пюник», «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Торпедо».