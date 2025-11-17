«Динамо» уволило Кудашова – команда идет 5-й на Западе. Вячеслав Козлов назначен и. о. главного тренера
«Динамо» подтвердило отставку Алексея Кудашова.
«Динамо» сообщило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.
«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Алексея Николаевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», – говорится в сообщении команды.
Кудашов работал главным тренером «Динамо» с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл Кубок Континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году.
В нынешнем сезоне «Динамо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.
