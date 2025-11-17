«Динамо» уволило Кудашова – команда идет 5-й на Западе. Вячеслав Козлов назначен и. о. главного тренера

«Динамо» подтвердило отставку Алексея Кудашова.

«Динамо » сообщило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым по инициативе клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов .

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Алексея Николаевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», – говорится в сообщении команды.

Кудашов работал главным тренером «Динамо» с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл Кубок Континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.