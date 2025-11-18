  • Спортс
НБА. Трипл-дабла Николы Йокича (36+18+13) не хватило «Денверу» для победы над «Чикаго», блок-шот Скотти Барнса на последних секундах позволил «Торонто» обыграть «Шарлотт» и другие результаты

18 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Торонто» победил «Шарлотт» в близкой концовке. Форвард «Рэпторс» Скотти Барнс заблокировал бросок из-под кольца защитника «Хорнетс» Коллина Секстона на последних секундах матча.

Защитник «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 39 очков (13 из 27 с игры, 4 из 11 из-за дуги, 9 из 10 штрафных) в победной игре против «Клипперс».

«Чикаго» одолел «Денвер», несмотря на трипл-дабл центрового «Наггетс» Николы Йокича: 36 очков (13 из 27 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 9 из 12 с линии), 18 подборов и 13 передач при 2 потерях.

