«Тянуть Петю никто не просил и не просит. И жалеть его никогда не жалели». Тренер Гуменника ответила на критику судейства на Гран-при России в Москве

Тренер фигуриста Гуменника заступилась за ученика после критики.

Вероника Дайнеко, тренер фигуриста Петра Гуменника , ответила на критику судейства на этапе Гран-при России в Москве .

Гуменник занял третье место, вторым стал Евгений Семененко, победил Марк Кондратюк.

В фан-группе академии «Ангелы Плющенко» в VK опубликовали пост с видео проката произвольной программы Макара Игнатова , занявшего четвертое место.

«Макар должен быть третьим, пожалели, вытянули Гуменника», – написала одна из пользовательниц в комментариях.

«Макар выиграл у Пети ПП. Он проиграл по сумме. И прежде чем вопить, посмотрите распечатки. И, может, дойдет, на чем Макар потерял (обратите внимание на уровни вращений и дорожки и посчитайте). И компоненты посмотрите, они у Пети не выше, чем у Макара. Так уж, если Вы за справедливость. <...>

Тянуть Петю никто не просил и не просит. И жалеть его никогда не жалели. <...>

Я смотрю на оценку судейской бригады. И я реально оцениваю прокат своего спортсмена. А также я отвечаю за психологическое благополучие спортсмена. А он не глуп и прекрасно знает свои косяки. И он не пугается никаких мест. И по его распечаткам вчера он получил то, что накатал. Хотя на международке у него были бы компы ниже, впрочем, как и у всех. А по ПП, да, я бы поставила галку или кьюшку, и все равно, проиграл бы он на данный момент или нет. Он должен получать то, что катает, впрочем, как и все», – ответила Дайнеко.

«Это слабое место Гуменника». Ягудин не согласен с оценками на Гран-при

Осуждать федерацию за выбор Гуменника не только бессмысленно, но и вредно