Трамп пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026, если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая»

Дональд Трамп пригрозил лишить Бостон права на проведение матчей ЧМ-2026.

Во вторник президент США встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Общаясь с прессой, Трамп ответил на вопрос репортера, который спросил его о мэре Бостона Мишель Ву и возможном переносе игр чемпионата мира из города.

«Мы можем их перенести. Я люблю жителей Бостона. Я знаю, что билеты на игры распроданы, но их мэр не очень хорош. Она умная... но она радикально левая.

Если я почувствую, что там небезопасные условия, я позвоню Джанни [Инфантино] – главе ФИФА , который феноменален, – и скажу: «Давайте перенесем матчи в другое место». И он это сделает. Ему бы не хотелось этого делать, но он сделает это очень легко», – сказал Трамп.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

