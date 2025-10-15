Перед матчем «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая»
Фанаты белградского клуба выразили поддержку России перед матчем Евролиги.
Перед началом встречи между белградской «Црвеной Звездой» и литовским «Жальгирисом» на домашней арене сербского клуба прозвучала песня «Россия, моя любимая» в исполнении певицы Павлины Радованович.
Также во время игры на фанатской трибуне был поднят баннер со словами «Слава России» и флаг с перечеркнутым логотипом НАТО.
Матч «Црвены Звезды» против «Жальгириса» закончилась победой сербской команды со счетом 88:79.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4126 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Ultras Action»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости