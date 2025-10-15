Перед матчем «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» прозвучала песня «Россия, моя любимая»

Фанаты белградского клуба выразили поддержку России перед матчем Евролиги.

Перед началом встречи между белградской «Црвеной Звездой » и литовским «Жальгирисом » на домашней арене сербского клуба прозвучала песня «Россия, моя любимая» в исполнении певицы Павлины Радованович.

Также во время игры на фанатской трибуне был поднят баннер со словами «Слава России» и флаг с перечеркнутым логотипом НАТО.

Матч «Црвены Звезды» против «Жальгириса» закончилась победой сербской команды со счетом 88:79.