Игроки АПЛ впервые в сезоне преклонят колено в знак борьбы с расизмом. Все 20 капитанов поддержали инициативу

Игроки АПЛ встанут на колено впервые в этом сезоне.

Генеральный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс сообщил, что футболисты преклонят колено во время матчей в эти выходные на фоне обсуждений по поводу эффективности данного антирасистского жеста.

«Это всегда было их собственным выбором. Никогда не было, чтобы кого-то принуждали – ни коллективно, ни индивидуально. Летом они снова обсудили этот вопрос.

Они решили делать это во время туров под эгидой кампании No Room for Racism. Потом они сами решат, хотят ли продолжать или остановиться. Думаю, им важно, чтобы все, что они делают, имело реальный эффект.

Многие наши игроки, тренеры, судьи подвергаются оскорблениям – зачастую расистского характера. И мы делаем все возможное, чтобы с этим бороться, работаем со всеми заинтересованными сторонами и с компаниями, социальными сетями, чтобы решить эти проблемы», – сказал Мастерс в интервью Sky News.

Известно, что капитаны всех 20 клубов поддержали это решение, хотя каждый игрок сможет самостоятельно выбрать, участвовать ли в акции. Матчи этих выходных пройдут в рамках кампании No Room for Racism («Нет места расизму»), направленной на борьбу с дискриминацией и за равенство.

Преклонение колена получило распространение в футболе в 2020 году после убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским в США в мае того же года.