«Торпедо» уволило Парфенова – через месяц после назначения. Клуб идет последним в Первой лиге

Дмитрий Парфенов покидает «Торпедо».

Пресс-служба московского клуба сообщила о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон.

Парфенов вступил в должность 13 сентября. При нем «Торпедо» дважды выиграло и проиграло, а также один раз сыграло вничью.

«Торпедо» занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.