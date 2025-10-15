«Торпедо» уволило Парфенова – через месяц после назначения. Клуб идет последним в Первой лиге
Дмитрий Парфенов покидает «Торпедо».
Пресс-служба московского клуба сообщила о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон.
Парфенов вступил в должность 13 сентября. При нем «Торпедо» дважды выиграло и проиграло, а также один раз сыграло вничью.
«Торпедо» занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости