Кононов вновь возглавил «Торпедо». В августе тренера уволили из клуба

Олег Кононов вернулся в «Торпедо».

Московский клуб объявил о назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера. Он будет готовить команду к матчу с «Велесом» в Fonbet Кубке России.

Кононов уже возглавлял автозаводцев с января 2024 года по август 2025-го.

Сегодня «Торпедо» объявило об увольнении Дмитрия Парфенова. Клуб занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.