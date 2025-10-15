30

Кононов вновь возглавил «Торпедо». В августе тренера уволили из клуба

Олег Кононов вернулся в «Торпедо».

Московский клуб объявил о назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера. Он будет готовить команду к матчу с «Велесом» в Fonbet Кубке России. 

Кононов уже возглавлял автозаводцев с января 2024 года по август 2025-го.

Сегодня «Торпедо» объявило об увольнении Дмитрия Парфенова. Клуб занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
